В связи с произошедшими накануне инцидентами, вызвавшими широкий общественный резонанс, 16 февраля 2019 года состоялась встреча посла Азербайджана в России Полада Бюльбюльоглу и представителя МВД Азербайджана, генерал-майора полиции Акпера Юсифова с начальником Главного управления МВД России по г. Москве, генерал-лейтенантом полиции Олегом Барановым.

Как сообщили АЗЕРТАДЖ в пресс-службе посольства Азербайджана в России, на встрече состоялся обмен мнением по сложившейся ситуации, обсуждены меры по недопущению эскалации конфликта. Посол проинформировал начальника ГУ МВД о связывающих азербайджанские и чеченские народы чувствах дружбы и добрососедства, а также неприемлемости на многонациональной площадке Москвы такого рода инцидентов, требующих незамедлительных действий по недопущению их разрастания в неуправляемую ситуацию. По заявлению господина Баранова, по обоим инцидентам ведется оперативная работа, в частности по факту нападения на кафе «Неолит» в Москве в ближайшее время будут предъявлены обвинения, а также ведется интенсивное расследование в связи с убийством водителя такси, личности преступников будут установлены.

Дела будут переданы в суд и общественность будет об этом информирована. Генерал-лейтенант также заверил посла, что ситуация находится под полным контролем городских властей и полиции, и будут предприняты все необходимые меры.

На встрече было отмечено, что в интернете распространяется информация о гибели 4-6 человек, что не соответствует действительности, была озвучена убедительная просьба не поддаваться подобным провокациям, имеющим место в социальных сетях и преследующим лишь единственную цель создания атмосферы враждебности и раздора.

Вчера было сделано заявление помощника Президента Азербайджана по общественно-политическим вопросам Али Гасанова, который отметил, что данный инцидент не сможет навредить исторически существующим между азербайджанским и чеченским народами дружеским и братским связям, которые прошли через все испытания истории.

Также посол вчера и сегодня провел ряд встреч с азербайджанцами, непосредственно вовлеченными в решение данного вопроса, в связи с чем посольство выражает благодарность журналистам, а также всем лицам, занявшим правильную позицию в данном вопросе.

Убедительно просим не верить фейковым новостям и провокационным заявлениям. Посольство непосредственно занимается данной проблемой и будет информировать общественность о дальнейшем развитии событий.

Minval.az