Дальнейшую судьбу останков экс-главы Испании Франсиско Франко, если его родственники не выберут место для перезахоронения, определит испанское правительство.

Испанский кабинет министров принял окончательное решение об эксгумации останков Франко из могилы в Долине Павших недалеко от Мадрида и дал его семье 15 дней на то, чтобы она выбрала место для перезахоронения.

При этом ранее правительство Испании отказало родственникам Франко в удовлетворении просьбы перенести останки в крипту мадридского собора Альмудена, обосновав отказ соображениями «общественной безопасности».

Представители правительства в минувшую пятницу подтвердили позицию, согласно которой Долина Павших, где сейчас захоронен Франко, должна стать местом примирения после кровопролитной гражданской войны, а не местом поклонения диктатору. Кроме того, они отметили необходимость перезахоронения тем, что Франко не погиб в бою, а скончался естественной смертью.

Minval.az