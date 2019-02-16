Российский эксперт, замдиректора Института СНГ Владимир Евсеев, предлагавший нанести ракетный удар по Баку российскими «Искандерами», посетил круглый стол «Культурные мосты между Россией и Азербайджаном как основа для межкультурного диалога», который состоялся в среду, 13 февраля в Государственной Думе РФ.

Как сообщает «Минвал», об этом на своей странице в Фейсбуке написал журналист Фуад Аббасов. Он отметил, что проармянский эксперт появился на мероприятии «без приглашения».

«Когда ему напомнили про его слова во время заседания Лазеревского Клуба в Ереване о нанесении ответного ракетного удара по городу Баку, он сначала начал все отрицать, а когда увидел видео с позором убежал из заседания круглого стола и закрылся в кабинете Константина Затулина. Понятно что он был заслан самим К. Затулиным для сбора информации о российско-азербайджанских переговорах в рамках круглого стола, но явно не ожидал «культурного общения» с журналистом Фуадом Аббасовым», — отметил журналист (орфография и пунктуация сохранены).

Minval.az