Президент РФ Владимир Путин после переговоров с белорусским лидером Александром Лукашенко заявил журналистам, что полностью независимых государств в мире не существует, современный мир взаимозависим.

Как передает РИА Новости, встреча Путина и Лукашенко проходит в пятницу в Сочи.

«Суверенитет и независимость — это очень близкие понятия», — сказал Путин журналистам, отвечая на вопрос.

Полностью независимых государств в мире не существует. Все, хоть большие и малые страны. Современный мир — это мир взаимозависимостей.

Он привел в пример европейские страны. «Там Европарламент принимает для исполнения всеми его членами решений больше, чем Верховный совет СССР в своё время принимал таких решений для союзных республик», — отметил российский президент.

Он обратил внимание на военные союзы и НАТО. «Что, думаете, что кто-то из европейских стран против, чтобы американские ракеты средней дальности появились в Европе? Да никто не против. Вот и сидят, помалкивают. Где здесь суверенитет», — сказал Путин.

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