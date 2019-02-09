Президент Украины Петр Порошенко заявил о том, что из-за неспособности государства надлежащим образом обеспечить социальную поддержку пенсионерам ему бывает больно смотреть им в глаза, передает агентство «Украинские новости».

По его словам, кризис в стране больнее всего ударил именно по пожилым людям, и миллионы украинцев с тревогой думают о настоящем и будущем.

«Обескровленное ​​государство не имело до сих пор достаточного ресурса, чтобы надлежащим образом защитить пенсионеров, и мне иногда из-за этого больно смотреть в глаза пожилым людям», — признался Порошенко.

Глава Украины добавил, что для победы над бедностью в стране следует развивать пять сфер экономики — агропромышленный комплекс, IТ-индустрию, машиностроение, инфраструктуре и туризм, а также вступить в Евросоюз и НАТО.

Minval.az