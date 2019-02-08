Депутат парламента Ленинградской области Владимир Петров обратился в Следственный комитет России (СКР) с просьбой расследовать обстоятельства гибели поэта Александра Пушкина. Об этом в пятницу, 8 февраля, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя аппарата депутата.

Народный избранник считает, что смерть писателя не была случайной. По словам Петрова, многие современники поэта высказывали предположение о неслучайности его гибели. Одной из версий было то, что Пушкин мог стать жертвой заговора.

Как сообщили «Российской газете» в аппарате депутата, просьба инициировать дополнительное расследование объясняется также огромным моральным и культурным авторитетом Пушкина.

Александр Пушкин 29 января (8 февраля по новому стилю) 1837 года получил смертельное ранение во время дуэли с Дантесом. Через несколько дней он скончался в своей квартире в Петербурге. Поэта похоронили в Святогорском монастыре Псковской губернии.

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