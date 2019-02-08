На 84-м году жизни умер актер театра и кино Сергей Юрский. Об этом 8 февраля сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Театра имени Моссовета.

На счету Сергея Юрского больше сотни ролей. Среди самых известных картин, в которых он принимал участие — «Республика ШКИД» (1966), «Место встречи изменить нельзя» (1979), «Ищите женщину» (1982) и «Любовь и голуби» (1984).

Юрский учился на актерском факультете Ленинградского театрального института. Во время учебы играл в Большом драматическом театре, где также дебютировал в качестве режиссера. Переехав в Москву, актер выступал в Театре имени Моссовета, а с 1991 года ставил спектакли в «Школе современной пьесы».

В 1992 году артист образовал театральную группу «АРТель АРТистов Сергея Юрского», куда вошли его актеры-единомышленники — Леонид Филатов, Геннадий Хазанов и другие. Вместе они реализовали один из первых независимых театральных проектов — постановку «Игроки XXI» по мотивам комедии Николая Гоголя.

Юрский срежиссировал фильм «Чернов/Chernov», в котором сыграл одну из ролей. Он дублировал несколько иностранных картин, а также озвучивал мультфильмы. В 1987 году Юрский получил звание Народного артиста РСФСР.

Кроме того, Сергей Юрский — один из лучших чтецов. В его репертуаре 15 литературных программ по произведениям классических и современных авторов.

Сергей Юрский имел тесные связи с азербайджанским кинематографом. Актер снялся в трех фильмах «Лев ушел из дома» — злой охотник, «Дервиш взрывает Париж» — французского ботаника месье Джордана, » Не бойся, я с тобой» — полицейского пристава.

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