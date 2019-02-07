После еженедельного брифинга официальный представитель российского МИД Мария Захарова пригласила журналистов на дегустацию сыров. Как пишет RT, кроме того, репортёрам было предложено вино.
После еженедельного брифинга официальный представитель российского МИД Мария Захарова пригласила журналистов на дегустацию сыров. Как пишет RT, кроме того, репортёрам было предложено вино.
Дата: 2019/02/07 20:53
Раздел: Бывший СССР
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