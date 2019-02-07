Преподаватели, военные, госсотрудники, которые не в состоянии содержать семьи на свои зарплаты, вынужденно подрабатывают еще и таксистами, на 99% так оно и сеть. Об этом заявил 7 февраля один из участников акции протеста у здания правительства Армении Виген Давтян.

«Сам Никол Пашинян заявил о том, что для всех будут созданы равные возможности. Почему он погрузил народ в состояние эйфории, чтобы набрать голоса? Пашинян не свершил никакой революции, он лишь получил дарственную на власть. Серж Саргсян на подносе преподнес ему подарок. Ты, Пашинян, делаешь то же самое, что делал в свое время Левон Тер-Петросян – белый геноцид», — цитируют Давтяна армянские СМИ.

Minval.az