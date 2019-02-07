Так чего же в действительности добиваются в Тбилиси?

В середине девяностых в эфире «крутили» рекламный видеоролик, посвященный шоколадным батончикам. По его сюжету, дома у интеллигентной московской старушки гаснет свет, она вызывает электрика, тот примерно час возится в квартирном «щите», затем старушка приглашает его выпить чаю, разумеется, с рекламируемым шоколадным изделием, после чего электрик возвращается к работе, включает свет — и вуаля! У бабушки в квартире тут же зажигаются люстры, а весь остальной город погружается в темноту. После чего электрик, выглянув в окно, спрашивает сам себя: «Е-мое, что я сделал, а?»

В рекламном ролике шоколадного печенья это было весело и искрометно. Но если в положении такого вот «электрика», который слишком поздно понял, что наворотил, оказывается правящая партия, это уже совсем не смешно.

Между тем именно такая ситуация складывается сейчас в Грузии. Где «Грузинская мечта» только теперь начинает осознавать результаты собственной политики, которую еще недавно здесь считали весьма успешной и «бесконфликтной». Особенно в тех ее аспектах, которые самым непосредственным образом касаются и Азербайджана, и Армении.

8 февраля перед зданием парламента в Тбилиси пройдет акция протеста азербайджанских активистов Грузии — против установки в Ахалкалаки памятника армянскому боевику Михаилу Авагяну. Уже известно, что участники акции будут требовать демонтажа этого бюста. Мэрия Тбилиси наконец дала свое согласие на митинг протеста. Вопрос установки провокационного бюста уже обсуждали в парламенте Грузии. Еще раньше свое возмущение выразили в Азербайджане. Наконец, повышена цена на газ для Грузии, и это явный «месседж». Официальный Тбилиси отмечает, что между Азербайджаном и Грузией дружественные отношения, которые ни в коем случае нельзя омрачать, но внятных шагов не предпринимает и демонтировать памятник не торопится. Время, когда установку этого бюста можно было просто не допустить, в Тбилиси банально упустили — в том числе и потому, что не решились обострять отношений с местными «воротилами», которые еще недавно обеспечили так необходимые голоса Саломе Зурабишвили. Судя по всему, рассчитывали, что отписки в стиле «бюст Авагяна там установили еще в девяностых, теперь его просто «чуток подновили», и вообще это местная инициатива» вполне удовлетворят азербайджанскую сторону. Просчитались. И теперь не знают, что делать: демонтировать бюст после торжественной церемонии его открытия с участием посла Армении в Грузии как-то неудобно, не реагировать на реакцию Азербайджана — тем более неудобно. И еще боязно — в экономическом «прочтении». Политологи в Тбилиси могут рассуждать в стиле «ну давайте вновь покупать газ у России», но вдумчивые экономисты понимают: дешевле азербайджанского российский газ может быть в обещаниях, но не в «трубе».

Теперь же разворачивается куда более серьезный кризис. В Грузии с понятной остротой и возмущением отреагировали на старт переговоров по заключению с Россией соглашения о «транзитных коридорах» через оккупированные Цхинвали и Сухуми.

Понятно, что эти коридоры нужны не самой Грузии, а прежде всего Армении. Свой интерес и у России. Можно ли считать события в Ереване весной 2018 года полноценной «революцией», а победителя Пашиняна — прозападным политиком, вопрос открытый, но в Москве, похоже, решили подстраховаться. Многие грузинские эксперты уверены: форсируя выполнение «швейцарского» соглашения с Грузией, Россия прежде всего стремится усилить рычаги своего экономического влияния на Армению. Во всяком случае, депутат от оппозиционной партии «Европейская Грузия» Давид Дарчиашвили уверен: «Увеличив грузопоток (при помощи новых коридоров — Minval.az), Россия пытается удержать Армению в сфере своих интересов». В свою очередь, по словам Георгия Хухашвили, бывшего советника бизнесмена и экс-премьера Грузии Бидзины Иванишвили, ныне – председателя правления «Института исследований развития Грузии», в 2018 году Россия первой заплатила швейцарской компании SGS за услуги по мониторингу границ, потому как хотела сохранить дружественные отношения с Арменией: «Сегодня Армения все больше отдаляется от России. Общей границы у них нет, экономических рычагов давления на Армению у России также нет. Поэтому России приходится просто увеличить поставку грузов в Армению». Эксперты, и грузинские, и азербайджанские, уже задают вопросы: а не пойдут ли этими же коридорами в Армению еще и военные грузы? Сегодня российская база в Гюмри испытывает понятные трудности с «логистикой».

Можно, конечно, напомнить, что Грузия стремится в НАТО, на транзит российских военных грузов по своей территории она как бы не соглашалась, но если весь мониторинг грузов перепоручен Швейцарии, то…опыт российских «гуманитарных конвоев», накопленный на Донбассе, вполне может сработать и здесь.

Но куда больше грузинскую общественность напугало другое. Вполне возможно, что в форсировании выполнения соглашения о «коридорах» Россию волнует не только и не столько доставка грузов в Армению — в конце концов, и сегодня зависимость Еревана от Москвы такова, что Кремлю ничего не стоило прервать столь многообещающие переговоры по Карабаху под модерацией Болтона, а МИД Армении обсуждает заключение с Россией (!) соглашения, по которому на территории Армении не будет военнослужащих «третьих стран». Куда важнее для РФ протащить в это соглашение вопрос «косвенного признания» оккупированных грузинских регионов. Во всяком случае, комментируя «продвижение» в выполнении соглашения от 2011 года, российские СМИ сообщили: в ближайшее время «на границах Южной Осетии и Абхазии», тех самых, которые Грузия в полном соответствии с международным правом считает административными, а Россия — «государственными», появятся грузинские таможенные посты. Что как раз и является этаким косвенным признанием «независимости» этих оккупированных Россией регионов со стороны Тбилиси. На эту новость тут же откликнулся бывший президент Грузии Михаил Саакашвили: «По тому соглашению, которого я достиг в 2012, посты выставлялись исключительно на наших международно признанных границах. Эта капитуляция Иванишвили будет иметь долгосрочные катастрофические последствия для грузинской государственности!»

В Тбилиси спохватились и принялись срочно объясняться. Министр иностранных дел Грузии Давид Залкалиани заявил: «Будет встреча рабочей группы, на которой, будут рассмотрены технические вопросы. Все осуществляется в рамках достигнутого в 2011 году договора. Никакие таможенные терминалы, помимо согласованных коридоров, не рассматриваются. Все остальное – спекуляции».

Но вот в чем дело. «Транспортные коридоры» проходят все же по земле, точнее, по грузинской территории, в регионах, где дорог и так немного. И кто-то там должен осуществлять не только «таможенный мониторинг грузов», но и обычный контроль. В особенности при пересечении линии фронта. Если это будут представители оккупационных режимов, то слова господина Залкалиани ровным счетом ничего не меняют. А представителей Грузии на оккупированные земли Россия не допустит.

Тут уже «включать задний ход» пришлось Зурабу Абашидзе, который и ведет сегодня переговоры с Карасиным о коридорах: «Само соглашение не предусматривает, не обязывает стороны к открытию этих коридоров. В начале и в конце этих коридоров будут размещены представители швейцарской частной компании. Если через эти коридоры когда-то пройдут грузы, они осуществят процесс таможенного мониторинга. Если грузы не пройдут, они (представители швейцарской частной компании) просто будут там стоять». Судя по всему, правительстве «Грузинской мечты» только теперь начали. понимать, о чем именно на «трехсторонних» переговорах должна идти речь, спохватились и спешно пытаются «отыграть назад».

Только вот вряд ли эти маневры «Грузинской мечты» можно считать достойным и исчерпывающим ответом на вопросы, какую же политику ведут в Тбилиси в судьбоносных прежде всего для самой Грузии вопросах. Впрочем, если уж говорить начистоту, политика подразумевает продуманный курс, осознанные действия, четкое целеполагание и осознание ответственности за собственные шаги, как и их возможных последствий, кстати говоря. Словом, все то, чего никак не заметно в поведении «Грузинской мечты», неважно, идет ли речь о ее действиях или же о бездействии. Словом, неудивительно, что эта партия банально «запуталась в коридорах». И не только «армянских», кстати говоря.

Нурани, политический обозреватель

Minval.az