Президент Франции Эмманюэль Макрон принял решение учредить национальный день памяти вымышленного «геноцида армян» 24 апреля. Об этом он заявил во вторник, выступая на ежегодном ужине Координационного совета армянских организаций во Франции.

По словам Макрона, Франция с 1915 года называет т.н. «геноцид» тем, чем он является: «преступлением против человечности, против цивилизации, которое в 2001 году после долгой битвы было признано таковым по закону»

«История французских армян — это история Франции. И поскольку геноцид армян — часть нашей памяти, его память должна почитаться в нашей республике», — добавил он.

«Сейчас один глава государства, президент Турции, не разделяет… видение Франции и наши ценности в данном контексте», — заявил Макрон. Он подчеркнул, что «президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган — это не весь турецкий народ», и пообещал продолжать диалог с целью донести исторические факты. «И сегодня, в то время, когда мы проводим форум мира, я вам говорю совершенно отчетливо… полная ответственность президента французской республики заключается в том, чтобы пригласить президента Турции [к диалогу]», — важно заявил Макрон.

Minval.az