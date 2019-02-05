Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев заявил, что не намерен объявлять досрочные выборы главы государства.

Ранее Назарбаев попросил Конституционный совет разъяснить норму о прекращении полномочий главы государства.

«Да, у президента по конституции, законам, есть право объявлять досрочные выборы, но нам это не грозит, давайте успокоимся и будем нормально работать», — сказал Назарбаев в своем обращении, которое опубликовано на официальном сайте президента Республики Казахстан.

Он отметил, что всех интересует вопрос выборов и транзита власти. «Читайте конституцию, читайте законы о президенте. Там все четко расписано, когда выборы происходят, когда срок проходит», — добавил Назарбаев.

В конце декабря 2018 года Назарбаев уже опровергал слухи о том, что в республике ведется подготовка к досрочным выборам главы государства. Он отмечал, что выборы президента в декабре 2020 года.

Minval.az