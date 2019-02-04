Экс-президент Армении, бывший премьер Серж Саргсян был допрошен в качестве свидетеля в рамках следствия по делу о событиях 1 марта. Об этом пишет газета «Айкакан жаманак» со ссылкой на свои источники.

По сведениям издания, Саргсяна в Специальной следственной службе допрашивали пять часов. Отмечается также, что в ближайшее время он будет вновь допрошен. Данную информацию в ССС комментировать отказались.

Саргсян в 2008 году был избран президентом Армении. Оппозиция во главе с Левоном Тер-Петросяном оспорила итоги выборов. Многодневные акции протеста 1-2 марта переросли в столкновения демонстрантов с правоохранительными органами. В результате погибли 10 человек. В рамках следствия сейчас обвинения предъявлены второму президенту Роберту Кочаряну, завершавшему тогда свой второй срок. Кочарян в настоящее время находится под арестом.

Minval.az