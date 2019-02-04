Шоумен и кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский рассказал о своих планах по урегулированию ситуации в Донбассе. Об этом он заявил на встрече с западными дипломатами, рассказал украинскому интернет-порталу «Страна.ua» источник в дипломатических кругах.

Как сообщил собеседник издания, встреча состоялась по инициативе послов в представительстве Европейского союза на Украине. В ходе мероприятия французский посол Изабель Дюмон поинтересовалась, как Зеленский намерен решать проблему Донбасса.

«Ответами на этот и другие вопросы он (Владимир Зеленский) всех расстроил и даже обескуражил. Когда он сказал, что намерен сесть за стол переговоров с [президентом России Владимиром] Путиным, послы у него спросили — не боится ли он, что администрацию президента после этого сожгут радикалы?» — пояснил источник.

По его данным, в ходе встречи Зеленский «сильно нервничал» и нередко давал неопределенные ответы. Однако на западных представителей встреча произвела особое впечатление.

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