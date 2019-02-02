Министерство энергетики США приняло решение запретить своим сотрудникам и ученым принимать участие в программах, нацеленных на привлечение талантливых кадров и спонсируемых властями КНР, РФ, Ирана и КНДР и ряда других стран, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на The Wall Street Journal.

«Эти действия предпринимаются в целях защиты национальных интересов США в области безопасности и науки», — рассказал заместитель министра энергетики США Дэн Бруллетт. По словам газеты, запрет распространяется на сотрудников ведомства, работающих по контрактам ученых и возможных получателей грантов министерства. Они также не смогут ездить по приглашению на профильные мероприятия или делиться опытом и знаниями с коллегами из вышеназванных стран.

Запрет инициирован в соответствии с курсом администрации президента Дональда Трампа, направленном на активизацию противодействия хищению американских технологий и интеллектуальной собственности.

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