Армения по заключенному с Россией контракту получит в 2020 году четыре истребителя Су-30СМ. Об этом рассказал «Коммерсанту» топ-менеджер одного из предприятий авиационной промышленности.

По его словам, несмотря на то что контракт считается коммерческим, и закупка производится в счет кредитных денег, которые выдала российская сторона, цена каждого самолета для Армении составит столько же, сколько и для российских вооруженных сил.

С российской стороны «такие условия выглядят настоящим подарком», подчеркнул собеседник издания. Он отметил, что по соглашению также предусмотрено обучение армянских летчиков в российских военных заведениях.

После смены власти в Армении в 2018 г. обсуждалась покупка шести Су-30СМ, однако по итогам переговоров сошлись на четырех, говорит источник «Коммерсанта» в сфере ВТС.

Это первый контракт, заключенный с армянским министерством обороны при премьере Николе Пашиняне. России «важно было подтвердить крепость своих позиций у союзника по ОДКБ», добавил он.

Minval.az