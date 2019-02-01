В Ереване ограбили резиденцию премьер-министра Армении Никола Пашиняна (прежде — президентскую) на проспекте Баграмяна. Об этом сообщает сайт криминальных новостей shamshyan.com.

Ранее территория резиденции, более известной как «Баграмяна 26» (или президентская резиденция), была закрыта для широкой публики. Однако после смены власти в стране весной 2018 года (бархатной революции) Пашинян поручил открыть ворота, с тех пор у резиденции был установлен почетный караул, а в саду могли гулять все желающие.

Согласно сообщению издания, из резиденции в компетентные органы поступил звонок о том, что в период с 25 по 30 января со стенда в фойе на третьем этаже первого корпуса резиденции украли 4 памятные медали. На место срочно выехала оперативная группа.

По данному факту готовятся материалы, правоохранители предпринимают срочные меры по раскрытию преступления.

Резиденция в скором времени будет возвращена президенту, так как премьер-министр Никол Пашинян все свои рабочие встречи проводит в здании правительства и не использует «Баграмян 26».

Minval.az