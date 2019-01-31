Басманный суд Москвы отправил под арест отца сенатора Рауфа Арашукова Рауля Арашукова на два месяца.

«Удовлетворить ходатайство следователя и избрать в отношении Рауля Арашукова меру пресечения в виде ареста до 30 марта», — приводит ТАСС слова судьи Елены Ленской.

Ранее суд арестовал генерального директора АО «Газпром газораспределение Астрахань» и ООО «Газпром межрегионгаз Астрахань» Руслана Арашукова — двоюродного брата сенатора Арашукова.

Сам Рауль Арашуков своей вины не признал. Его подозревают в хищении газа у «Газпрома» на сумму более 30 млрд рублей.

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