Министру инфраструктуры Украины Владимиру Омеляну подарили торт в виде развалин Кремля, на которых сидит медведь с балалайкой. Соответствующие фотографии обнародовала пресс-секретарь главы Мининфраструктуры Марина Томко в Facebook.

На снимках видно, что торт изображает разрушенный Кремль, а сбоку есть надпись «Слава Україні!». Кроме того, рядом с обрушившейся Спасской башней сидит медведь с балалайкой и шапке-ушанке, на которой изображена красная звезда.

Сообщается, что подарок Омеляну понравился и он съел звезду с верхушки Спасской башни.

Minval.az