Украина в 2024 году подаст заявку на членство в Европейском Союзе, заявил президент Петр Порошенко.

«В 2024 году мы подадим заявку на вступление в Евросоюз. И нет никакого сомнения, что мы получим и начнем выполнять план действий относительно членства в НАТО», — сказал Порошенко во вторник на международном форуме в Киеве.

В декабре 2014 года Верховная рада внесла изменения в законы Украины «Об основах внутренней и внешней политики» и «Об основах национальной безопасности Украины», предусматривающие отказ от внеблокового статуса страны.

Minval.az