Хачапури объявили памятником культурного наследия в Грузии.

Соответствующее распоряжение подписал генеральный директор Национального агентства по охране культурного наследия Николоз Антидзе, сообщает официальный сайт ведомства.

Подчеркивается, что присвоение хачапури статуса памятника культурного наследия может рассматриваться, как механизм его охраны: «Важна популяризация Грузией хачапури, чтобы выросла его узнаваемость на международной арене как грузинского продукта», — заявляют в Национальном агентстве.

В 2010 году Национальный центр интеллектуальной собственности Грузии разработал законопроект по защите торгового наименования «хачапури». В сентябре 2011 года власти Грузии оформили патент на хачапури и ещё несколько других блюд национальной кухни.

Хачапури — грузинское национальное мучное изделие с начинкой из сыра и яйца.

Единого рецепта изготовления хачапури не существует: широко известны хачапури аджарские, мегрельские, имеретинские, гурийские, рачинские и так далее. В частности, аджарские хачапури пекут в форме лодочки и заливают яйцом, рачинские и имеретинские — круглые, с фасолевой начинкой, сваренной с рачинским беконом, мегрельские — тоже круглые, но сверху покрыты сыром (сулугуни), гурийские хачапури напоминают чебурек.

Minval.az