Премьера документального фильма о поп-исполнителе Майкле Джексоне под названием «Покидая Нетландию» состоялась на фестивале «Санденс». Картина, повествующая о якобы изнасилованиях музыканта, шокировала зрителей.

Четырехчасовая картина рассказывает историю двух предполагаемых жертв Джексона. В ней уже 30-летние Уэйд Робсон и Джеймс Сэйфчак рассказали о насилии, пережитом в особняке музыканта.

Автор портала Hollywood Elsewhere Джефф Уэллс рассказал, что фильм детально описывает, как два мальчика становятся «особыми друзьями» Джексона. Между тем родители потакают происходящему?сообщает 360tv.ru.

Так, Робсон признался, что подвергался насилию со стороны музыканта на протяжении семи лет пока поп-исполнитель не «потерял к нему интерес» в возрасте 14 лет.

Зрители и критики пришли в ужас от уведенного, особенно от детальных и ярких кадров фильма.

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