Оболонский районный суд Киева 24 января заочно признал бывшего президента Украины Виктора Януковича виновным в государственной измене, пособничестве в изменении границы страны и в ведении агрессивной войны. Прямую трансляцию из зала суда вел телеканал «112 Украина».

Оглашая решение, судья сказал, что вина Януковича доказана несмотря на то, что сам он ее не признает.

«Суд, выслушав показания свидетелей, исследовав доказательства экспертов, документы и вещественные доказательства <…> вина обвиняемого в совершении преступлений <…> доказана», — решил суд.

Прокуратура просила для Януковича 15 лет лишения свободы.

Minval.az