Грузия признала спикера Национальной ассамблеи (однопалатного парламента) Венесуэлы Хуана Гуайдо временно исполняющим обязанности президента этой страны вместо действующего главы государства Николаса Мадуро.

Об этом в четверг заявил глава МИД Грузии Давид Залкалиани.

«Грузия признает Хуана Гуайдо временным президентом и приветствует заявления граждан Венесуэлы в их борьбе за свободу и демократию», — написал Залкалиани в Twitter.

«Грузия как ответственный член международного сообщества не признает результаты президентских выборов в Венесуэле 20 мая 2018 года, которые прошли в неравной, несправедливой и недемократической обстановке. В этом контексте Грузия присоединяется к призыву международного сообщества к правительству Венесуэлы соблюдать законность и признать мандат законно избранного Национального собрания», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте МИД Грузии.

Minval.az