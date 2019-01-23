Певец Эмин Агаларов заявил, что все обвинения, выдвинутые американской стороной против него, «из области фантастики».

Ранее адвокат музыканта Скотт Балбер сообщил телеканалу NBC, что спецпрокурор США по «делу России» Роберт Мюллер подал запрос на проведение допроса российского певца Эмина Агаларова. Во вторник Агаларов сообщил в своем Twitter, что отменяет гастроли по США и Канаде по независящим от него причинам.

«Я не нарушил никаких законов, мне нечего скрывать. Если в результате меня где-то выцепят и посадят в какую-то камеру, где я много лет буду давать показания, что делать? Такова будет моя судьба, наверное. Мне бы, конечно, не хотелось, чтобы это случилось, но опять же: я абсолютно не нарушил никаких границ, законов, и в принципе даже смешно. Все, что обсуждается, и все, что предъявляется, — из области фантастики», — сказал Агаларов в эфире телеканала «Россия 24».

Агаларов заявил, что вернет своим американским поклонникам деньги за купленные билеты, если не сможет перенести гастроли в США на другие даты.

«В последней статье я прочитал, что я российский или азербайджанский шпион… Зная меня, чем я занимаюсь, это действительно смешно. Жаль, что так произошло, в первую очередь потому, что люди, которые купили билеты за полгода, за год, ждали эти концерты. Я их подвел. Естественно, все финансовое бремя беру на себя. И в случае полной отмены и невозможности назначить новые даты, естественно, я всем верну деньги», — сказал певец.

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