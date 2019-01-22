Власти Армении ищут возможности для строительства новой АЭС, сообщил РИА Новости премьер-министр Армении Никол Пашинян, отвечая на вопрос о важности атомной энергетики для Армении.

По словам премьера, по этому вопросу Армения контактирует с Россией, Европой, Китаем.

«Это вопрос не только физически в строительстве. Но очень важно найти инвестиции, нужно найти финансирование. Пока я не могу сказать ничего конкретного, к сожалению. Но этот вопрос мы обсуждаем и с нашими другими потенциальными партнерами», — отметил он.

По оценке Пашиняна, атомная энергетика очень важна для страны. Он напомнил, что в настоящее время существует проект по продлению срока эксплуатации армянской атомной электростанции.

«Сейчас это для нас приоритет — довести удачно до конца этот проект», — сказал он.

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