Неподалеку от границы с Украиной армия Российской Федерации развернула оперативно-тактические комплексы «Искандер» с ракетами, способными нести ядерные заряды до 50 км. Соответствующие снимки предоставила компания Imagesat International, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Fox News.

В докладе Imagesat International говорится, что пусковые установки появились в Краснодарском крае примерно в 430 км от границы с Украиной.

Кроме того, на фото видны военные объекты, их инфраструктура — ангары, бункеры, а также сами комплексы «Искандер» вместе с транспортно-заряжающими машинами.

Согласно предоставленной информации, эти ОТРК Россия развернула и у границы с Монголией в Улан-Удэ.

Отметим, комплекс «Искандер» способен запускать баллистические или крылатые ракеты на расстояние до 500 километров. Ракеты могут нести как обычные, так и ядерные боеголовки.

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