В Нидерландах прошла торжественная церемония, посвящённая Национальному дню тюльпанов. Праздник, который отмечают в третью субботу января, начинает начало сезона тюльпанов. Во время праздника жителям страны и туристам было роздано более 200 тысяч цветов.

— Хоть сегодня и достаточно холодно по голландским меркам. Днём тюльпана мы напоминаем людям, что весна не за горами. Ну а в ожидании тепла и солнца мы дарим жителям и гостям Амстердама радость, даём им возможность собрать собственный яркий букет и забрать домой, — рассказал ТАСС Арьен Смит, председатель организации Tulpen Promotie Nederland.

Любителей цветов пригласили собрать свой собственный букет на площади Дам в Амстердаме из пары сотен тысяч выставленных цветов. В этом году был представлен новый сорт розового тюльпана «квинти трастфул», имя цветок получил в честь голландской телеведущей, которая ведёт борьбу с раком молочной железы.

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