Найдено тело последнего члена экипажа — капитана затонувшего в Черном море сухогруза «Волго-Балт 214».

Как передает Trend со ссылкой на Государственное морское агентство при министерстве транспорта, связи и высоких технологий Азербайджана, которое получило информацию из береговой охраны Турции, сухогруз «НУРС», плавающий под флагом Вануату, обнаружил в 48 милях от порта Туапсе Российской Федерации спасательную лодку с телом на борту, которое относится судну «Волго-Балт 214».

Отмечается, что найденное тело принадлежит капитану судна — гражданину Азербайджана Турбату Исмаилову.

Minval.az