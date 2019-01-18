Рейтинг доверия президенту Владимиру Путину опустился до 33,4%, следует из результатов опроса ВЦИОМ. Источник «Дождя» во ВЦИОМ отметил, что это исторический минимум. За первые 15 лет работы Путина минимальный рейтинг был в марте 2005 года — на фоне монетизации льгот.

В декабре 2018 года Путину, согласно опросу ВЦИОМ, доверяли 36,5% россиян.

Второе и третье место в рейтинге доверия занимают Сергей Шойгу (13,7%) и Сергей Лавров (9,3%). Антирейтинг возглавляет Владимир Жириновский (26,3%).

«Если взять мартовские цифры за 15 лет, то самая низшая цифра — 45% была в марте 2005 года, максимальная цифра — 65% в марте 2015 года», — говорил директор ВЦИОМ Валерий Федоров РИА Новости в 2015 году.

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