Почти две трети россиян (61%) стыдятся «вечной бедности и неустроенности», в которой живет «великий народ» в России. Об этом свидетельствуют результаты опроса «Левада-центра», которые оказались в распоряжении РБК.

В список того, за что россиянам стыдно, также вошел распад СССР (45%), грубость нравов, хамство, неуважение людей друг к другу (37%) и отставание от стран Запада (24%).

При этом большинство россиян (75%) считают свою страну великой державой. 87% респондентов гордятся победой в Великой Отечественной войне (87%), 50% — ее ролью в освоении космоса, 45% — присоединением Крыма, 40% — «великой русской литературой», 37% — достиженияями науки.

Большинство респондентов (53%) отметили, что с мыслями о своем народе у них связаны общая история и прошлое, 35% назвали территорию страны, 33% — место своего рождения, 25% — родную природу, 22% — государство, 19% — родной язык.

Национальная гордость у россиян сильно привязана к советским временам, заявила РБК социолог «Левада-центра» Карина Пипия. По ее словам, люди обращаются к прошлому, когда в настоящем недостаточно оснований для гордости. По ее мнению, сейчас «позитивной и коллективно разделяемой идеи» в России нет.

Minval.az