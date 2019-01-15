На телеканале НТВ вышел сюжет, посвященный тяготам жизни в Соединенных штатах. В сюжете сказано, что американцы покидают страну из-за «неподъемных налогов и высоких цен».

«В Нью-Йорке цены выросли настолько, что теперь из города ежедневно уезжают до 100 человек — цифра невиданная со времен Великой депрессии. Газеты заговорили о массовом бегстве из городов», — говорится в сюжете.

Там же приведены несколько примеров. Так, Стивен Криссел решил поселиться в Риге, так как цены там гораздо ниже, чем в Нью-Йорке. Но больше внимания уделено двум героям сюжета, решившим осесть в Москве.

Например, рассказана история бывшего учителя химии Майкла Лутца, который уехал из США три года назад. В сюжете говорится, что сначала Лутц приехал в Крым, чтобы заниматься сельским хозяйством, но «в итоге оказался в Москве». Теперь он преподает английский и математику в детском саду. «Я хотел изменить свою жизнь. Я хотел много работать и постоянно чем-то заниматься, а в Москве невозможно ничего не делать. И еще уровень культуры, места, куда можно сходить, даже парки, можно выбирать новый парк каждый день и продолжать находить новые», — говорит герой сюжета.

В заключение корреспондент Алексей Веселовский говорит, что, «по некоторым данным, за пределами Нового света сейчас живут около 9 млн американцев, но эта цифра, скорее всего, занижена». По словам Веселовского, если приезжающих в Америку считают официальные статистики, то данных об уезжающих нет. «Возможно, чтобы имидж не портить», — утверждает автор сюжета.

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