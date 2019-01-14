Комитет Национальной Безопасности Казахстана сообщает, что в ходе спецоперации в городе Алма-Ата была задержана группа выходцев из Центральной Азии, которая готовила в стране серию терактов.

Во время обыска у них были обнаружены составные компоненты для изготовления взрывных устройств большой мощности, огнестрельное оружие и боеприпасы. По версии следствия, группа планировала совершить серию терактов в местах массового скопления людей в Алма-Ате.

Также казахстанские спецслужбы сообщают, что группа получала приказы от боевиков террористической организации «Исламское государство», находящихся за пределами Казахстана.