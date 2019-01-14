Число жертв взрыва газа в доме в Шахтах Ростовской области увеличилось до двух человек. В результате инцидента погиб ребёнок, сообщает телеканал 360.

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В городе Шахты Ростовской области РФ произошел взрыв газа в жилом доме. Один человек погиб, еще шестеро могут находиться под завалами, передает «Интерфакс». В региональном управлении МЧС сообщили, что взрыв произошел девятиэтажном жилом доме.

Как рассказали в МЧС, эпицентр взрыва находился в квартире на девятом этаже. 140 жильцов дома эвакуированы. По данным ведомства, взрыв повредил четыре квартиры — две на восьмом и две на девятом этажах.

«Всего из-под завалов извлечено восемь пострадавших, включая только что извлеченную женщину. Все живы», — сказал источник «Интерфакса» в оперативном штабе МЧС на месте происшествия.

В пресс-службе губернатора Ростовской области сказали «Интерфаксу», что в результате происшествия полностью разрушено четыре квартиры. Кроме того, на седьмом этаже треснули стены. Специалисты обследуют здание.

«Минуты тишины и анализ обстановки показывают, что под завалами есть живые люди. Проводятся работы по их обнаружению и деблокированию», — сказали в оперативном штабе.

Minval.az