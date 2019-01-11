Министерство обороны России подготовило проект постановления, позволяющего сбивать пассажирские самолёты, нарушившие российскую границу.

Документ выложен на сайте правительства, он носит название «О порядке применения оружия и боевой техники при охране государственной границы Российской Федерации в воздушном пространстве Российской Федерации». Согласно проекту постановления, пассажирские самолёты, пересекающие границу России, можно будет сбивать, если они не реагируют на предупреждающие сигналы и предупредительный огонь, и если при этом их полёт грозит массовой гибелью людей, экологической катастрофой или нападением н​а стратегические объекты, пишет «Свобода».

В документе говорится, что российские военные должны принимать меры реагирования уже в том случае, если неопознанный самолёт приблизится к границе России на расстояние менее 50 километров.

Военный самолёт-нарушитель предписано принуждать к посадке на российском аэродроме или или к выходу

‎за пределы воздушного пространства России, а если он не реагирует — его предписано сбить.

Те же меры предложено применять и по отношению к гражданским самолётам, с той лишь оговоркой, что «при отсутствии реальной опасности гибели людей и (или) наступления экологической катастрофы оружие и боевая техника дежурных сил на поражение не применяются».

Как именно российские военные будут определять, существует ли такая опасность, из проекта постановления неясно.

Minval.az