Младший сын президента Беларуси Николай Лукашенко выступил с музыкальным номером во время вручения премий «За духовное возрождение», специальной премии и премии «Белорусский спортивный Олимп», сюжет был показан в вечернем выпуске телеканала ОНТ.

Награды представителям спорта, культуры, науки и образования вручили в среду во Дворце Республики.

После официальной программы, во время которой президент Александр Лукашенко произнес приветственную речь, а также раздал награды, состоялся праздничный концерт – в нем принял участие младший сын белорусского лидера.

Николай Лукашенко выступил вместе со своим преподавателем музыки Еленой Осташкиной-Мысливчик – они аккомпанировали Юлии Быковой, исполнившей песню «Куточак Беларусi».

В сюжете телеканала ОНТ показали отрывок выступления Николая и растроганного президента – Александр Лукашенко был так впечатлен игрой сына, что ему пришлось достать платок, чтобы вытереть слезы.

Minval.az