Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин полагает, что отмена его визита в США является результатом борьбы между американским Конгрессом и президентом США Дональдом Трампом.

«Это элемент борьбы между Конгрессом и Трампом. В данном конкретном случае мы оказались жертвой этой борьбы», — сказал Д.Рогозин в прямом эфире телеканала «Россия-24» (ВГТРК)

Ранее сообщалось, что НАСА аннулировало приглашение Д.Рогозина в США после того, как против визита высказался ряд американских политиков. В «Роскосмосе» заявили, что официального отзыва приглашения от НАСА не получали.

Д.Рогозин планировал посетить США в феврале.

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