Нарек Гурурян, объявленный в розыск по подозрению в убийстве в Караганде в ночь на 1 января, готов сдаться властям Казахстана, пишут казахские СМИ.

Казахские СМИ распространили в youtube видео, на котором молодой человек представляется Нареком Гуруряном, заявляет о своей готовности сдаться властям Республики Казахстан: «Я –Гуруян Нарек Овнанович, родившийся 30 марта 1997 года, в первую очередь, приношу свои соболезнования семье погибшего. Хочу сказать, что я никого не убивал, в тот злополучный вечер я в ресторане «Древний Рим» участвовал в массовой драке, но я никого не убивал. Я готов сдаться властям Республики Казахстан и прошу властей предоставить мне безопасность и провести прозрачное следствие. Я готов нести ответственность за свои поступки, но чужой грех на себя не возьму. Я не убийца».

Напомним, что потасовка между несколькими парнями случилась во время празднования Нового года в ресторане. В ходе драки на улице от ножевых ранений погиб 23-летний житель Караганды.

Подозреваемый в убийстве 23-летнего мужчины возле ресторана в Караганде объявлен в республиканский розыск. А в отношении троих задержанных суд санкционировал меру пресечения в виде содержания под стражей.

Minval.az