Американский актер Сильвестр Сталлоне опубликовал в своей инстаграме видео со спарринга с коллегой по цеху Робертом Де Ниро. На ролике оба боксируют. Сталлоне сделал подпись к выложенному посту.

«Несколько лет назад показывал Роберту Де Ниро боксерскую хореографию «разъяренный бык против итальянского жеребца»? На кого бы ты поставил? ( …Рокки с одной стороны )», — говорится в сообщении.

 

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A few years ago showing Robert De Niro some boxing choreography…The raging bull versus the Italian stallion? Who Would you bet on? prediction — Total fight length: 11 Seconds , including the count.

Публикация от Sly Stallone (@officialslystallone)

Напомним, в 2013 году на экранах вышел фильм «Забойный реванш», где артисты исполнили главные роли. В картине рассказывается история двух бывших боксеров, которые решили спустя 30 лет вернуться на ринг ради одного финального матча, который должен будет уладить их спор, а также поправить финансовые дела.

Minval.az