Если России удастся реализовать сценарий по поглощению Беларуси, то Украина окажется окружена со всех сторон территориями врага.

Это негативно повлияет на ход освободительной войны на Донбассе, отметил украинский журналист Роман Цимбалюк в своем видеоблоге на Youtube.

«Самое главное для нас — если падете вы, то мы окажемся фактически окружены Российской Федерацией. И с точки зрения войны это не в нашу пользу. Поэтому держитесь и боритесь за свою страну», — обратился он к белорусам.

Кроме того, Цимбалюк предостерег и украинцев от обманчивых надежд о том, что Россия переключится с Украины на Беларусь и изменит свою жертву для военного вторжения. Журналист уверен, что Россия вполне может себе позволить попытку завоевания обеих стран.

«Если в начале может показаться, что Кремль будет отвлечен на Беларусь и нам станет на какое-то время легче, на это рассчитывать не стоит. Ведь Россия — страна большая, мощная, и когда вопросы касаются каких-то плохих делишек, сил у них хватит. Поэтому давайте будем бдительными», — призвал Цимбалюк соотечественников.

Minval.az