В казахстанском городе Семей группа из нескольких человек решила разгромить азербайджанское кафе «Баку» в отместку за гибель в Караганде 23-летнего казаха.

Напомним, в ночь на 1 января в ресторане «Древний Рим» произошла драка. В результате инцидента погиб 23-летний житель Караганды, еще трое получили ранения.

По сообщениям казахстанских СМИ, между собой дрались не казахи и армяне. С обеих сторон были представители разных национальностей. Трое подозреваемых (Малхасян Торгом Манвелович, Малхасян Сохак Самвелович и Надырбеков Каир Хамитович) уже задержаны, еще один (Гурурян Нарек 1997 года рождения) объявлен в розыск.

А между тем казахстанский политолог Арсен Сарсеков опубликовал в своем фейсбуке видео кадры попытки местных жителей разгромить азербайджанское кафе.

«Данное видео ярко демонстрирует абсурдность последних дней. Взрослые мужики, в Семее, в азербайджанском кафе «Баку» (БАКУ, КАРЛ!) пришли спрашивать с армян за убийство казаха. При этом, внутри над дверью висит флаг Азербайджана. МАРАЗМ КРЕПЧАЕТ. Дно пройдено.

Эти люди лучше всяких социальных видеороликов показали побочный эффект от нацистских идей — атрофированная способность МЫСЛИТЬ и полное отсутствие ИНТЕЛЛЕКТА.

То есть, они даже понятия не имеют о карабахском конфликте из-за чего между азербайджанцами и армянами взаимная неприязнь на молекулярном уровне. Они не в курсе, что Баку – это столица Азербайджана, врага Армении. Они понятия не имеют, чем флаг Азербайджана отличается от Армянского. О вере и говорить не приходится», — написал Арсен Сарсеков.

(Внимание! На видео присутствует ненормативная лексика, 18+)

Minval.az