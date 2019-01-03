В Караганде уволили полицейского, оказавшегося героем нашумевшего в социальных сетях видео, передает Тengrinews.kz со ссылкой на директора департамента внутренних и внешних коммуникаций МВД Алмаса Садубаева.

«Решением дисциплинарной комиссии заместитель начальника первого курса Карагандинской академии Тастайбеков уволен из органов внутренних дел по отрицательным мотивам за совершение проступка, дискредитирующего государственную службу», — сообщил Садубаев.

К строгой дисциплинарной ответственности привлечены его непосредственные руководители и руководство учебного заведения.

Ранее в соцсетях распространили видео с полицейскими, на котором мужчина в погонах поздравляет коллег с наступающим 2019 годом.

«Дорогие братья, поздравляю вас с 2019 годом. Желаю нашей братве процветания до седьмого колена, чтобы наши правнуки пользовались нашими связями. Присоединяюсь к словам Антибиотика. Пусть наша дружба будет бескорыстной. Мы делали поступки просто так, так как мы — братва. Грубо говоря — банда! Процветания Казахстану и нашим семьям. Ура, товарищи!», — говорит мужчина на видео.