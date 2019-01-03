Российские военные апробировали более 300 современных образцов вооружения и военной техники за время операции в Сирии, заявили в Министерстве обороны РФ.

Речь идет, в частности, об истребителе пятого поколения Су-57, новой модификаци ЗРК «Панцирь-С2», боевой машине поддержки танков «Терминатор-2», боевом роботе «Уран-9».

При этом упоминается о том, что в конце сентября Россия передала Сирии комплексы С-300 с целью повышения безопасности российского военного контингента, находящегося на территории арабской республики.

Решение о переброске ЗРК было принято после того, как 17 сентября самолет-разведчик ВКС России Ил-20 с 15 военнослужащими на борту был сбит в результате удара ВВС Израиля. Военные эксперты отметили, что С-300 значительно снизили шансы Израиля на проведение успешных воздушных операций в Сирии.

Minval.az