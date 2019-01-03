Сын президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова Сердар 2 января перестал быть заместителем главы Министерства иностранных дел (МИД) и стал заместителем хякима Ахалского велаята. О соответствующем приказе отца сообщает сайт TDH.

Ахалский велаят – это бывшая Ашхабадская область, ее центром сначала был Ашхабад, затем столицу вывели в отдельную административную единицу, а центром велаята стал Аннау (Бугдайлы).

По замыслу Гурбангулы Бердымухамедова, обнародованному в ноябре, в этой области будет построен новый административный центр, который «должен стать не менее впечатляющим по своей архитектуре», чем Ашхабад, и условия жизни в котором должны «не уступать стандартам, принятым в столице». Государственное телевидение показало, что пока раздавались эти поручения, сын президента Сердар тщательно фиксировал их в своем блокноте.

Сердар Бердымухамедов родился в 1981 году. Имя «Сердар» переводится с туркменского как «Вождь». Помимо единственного сына, у президента имеются три дочери и четверо внуков. По мнению некоторых аналитиков, глава государства считает Сердара своим преемником, они вместе участвуют в автомобильных гонках, катаясь в тандеме как пилот и штурман.

Бердымухамедов-младший учился в Москве и Женеве. В 2016 году он был впервые избран депутатом Меджлиса (парламента Туркменистана), во второй раз получил депутатский мандат в 2018 году. В обоих случаях, как отмечалось, его избрали с нарушением Конституции – Бердымухамедов-младший перед выборами слишком мало непрерывно жил на территории страны и не соответствовал конституционным требованиям о цензе оседлости. Заместителем министра иностранных дел Сердара назначили весной 2018 года.

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