В центре Киева вечером во вторник, 1 января, проходят марши украинских националистов в честь дня рождения Степана Бандеры. Так, на марш, организованный Национальным Корпусом собралось около 200 человек, передает РБК-Украина.

В то же время на марш, что организовывали Свобода, Правый Сектор и другие национальные организации, вышло около 300 человек.



Марш националистов двигается со стороны парка Шевченка. Участники жгут файеры и выкрикивают национальные лозунги.

Во главе колоны находятся лидеры ВО Свобода, в частности кандидат от националистов на президентских выборах Руслан Кошулинский. Скандируют «Слава Украине!», «Слава воинам АТО!», «Бандера, Шухевич — герои Украины!». Также на марше присутствуют представители Правого сектора, С14, КУН.

Minval.az