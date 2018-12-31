Президент Владимир Путин подписал указ о присвоении звания «Заслуженный журналист Российской Федерации» 15 представителям СМИ. Согласно тексту указа, звания присвоены «за заслуги в развитии отечественной журналистики и многолетнюю плодотворную работу», пишет ТАСС.

Звание получили первый заместитель генерального директора ТАСС, уроженец Баку Михаил Гусман, председатель правления Фонда сотрудничества с русскоязычной зарубежной прессой Фонда ВАРП, президент Всемирной ассоциации русской прессы Виталий Игнатенко, генеральный директор и главред «Московского комсомольца» Павел Гусев, ведущий цикловой телевизионной передачи «В мире животных» Николай Дроздов, президент факультета журналистики МГУ Ясен Засурский, шеф-фотограф московского бюро информационного агентства Associated Press Александр Земляниченко.

В числе награжденных также гендир ОТР Анатолий Лысенко, политический обозреватель отдела международной информации «Российской газеты» Всеволод Овчинников, спецкор телеканала «Россия 24» Евгений Поддубный, президент Национальной ассоциации телевещателей Эдуард Сагалаев и гендиректор, главный редактор «Комсомольской правды» Владимир Сунгоркин.

Тем же указом президент России присвоил семерым представителям СМИ почетное звание «Заслуженный работник связи и информации РФ». Звания учреждены в июле 2018 года.

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