В российском Магнитогорске из-за взрыва газа обрушился подъезд жилого девятиэтажного дома. В результате погибли три человека — двое взрослых и ребенок, передает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу губернатора Челябинской области. В МЧС РФ сообщают, что погибли три человека, еще трое пострадали.

Взрыв произошел около 06:00 по местному времени (05:00 по Баку). В результате, по информации МЧС, обрушились перекрытия с третьего по десятый этаж над аркой между двумя подъездами. Пострадали 48 квартир, в которых жили 110 человек.

После взрыва газа в жилом многоквартирном доме остается неизвестной судьба 79 человек. Об этом сообщил заместитель губернатора Челябинской области Олег Климов, передает РИА Новости.

«Прописано в этом подъезде 110 человек, из завалов были извлечены трое живых и трое погибших», — уточнил он.

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