Защитник ярославского «Локомотива» Якуб Накладал выругался матом в прямом эфире после матча Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) против минского «Динамо». Его слова приводит «Спорт-Экспресс» со ссылкой на трансляцию на сайте КХЛ.

Игрок был раздосадован разгромным поражением со счетом 0:3. «Я извиняюсь за это слово, какая-то х****», — заявил Накладал. Он попробовал объяснить, почему его команде не удалось сыграть более удачно. «Никто никому не помогает, все только смотрят на шайбу», — заметил игрок.

Встреча прошла в Ярославле 30 декабря. «Динамо» прервало четырехматчевую победную серию «Локомотива».

Накладал выступает за клуб с 2016 года. В нынешнем сезоне на счету чешского защитника 22 матча, забил восемь шайб и сделал 10 результативных передач.

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