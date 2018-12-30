«Одним из вариантов продления полномочий как главы государства Владимира Путина является объединение, аннексия, присоединение, союз с республикой Беларусь», — считает Венедиктов.При этом журналист отмечает, что между двумя государствами «существуют проблемы», как пограничные, так и визовые. «Вот у них есть безвизовый режим с каким-то странами. У России нет. <…> Сейчас улетаешь, скажем, в Минск, ты улетаешь через международный терминал. Хотя это союзное государство», — пояснил он.

Также, считает Венедиктов, у России сейчас нет денег, чтобы «субсидировать экономику» Беларуси. «Просто так субсидировать братское государство [российское] правительство уже не не хочет, а не может», — добавил он.

При этом, добавил главный редактор, за субсидии, которые Беларуси предоставляет Россия, надо чем-то расплачиваться. «Чем Беларусь может расплачиваться? Суверенитетом, например», — предположил он, добавив, что допускает «возможность создания единого государства, единого государя» в течение 3-4 лет. При этом Лукашенко при такой схеме, считает Венедиктов, может занять пост вице-президента.