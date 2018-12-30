В Грузии партнерский фонд (государственный инвестиционный фонд), шведская компания Uniti Sweden AB и грузинская компания Silk Road Group подписали меморандум о начале производства на грузинской территории электромобилей, сообщает Front News.

В меморандуме определены основные принципы развития совместного проекта по производству электромобилей в Грузии и соглашение о сферах совместного производства», — говорится в сообщении администрации Партнерского фонда Грузии.

Напомним, что в Грузии еще в октябре 2018 года был представлен план популяризации экологически чистых видов транспорта. В ближайшие 10 лет страна собирается заменить 90% действующего транспорта электрокарами.

Minval.az